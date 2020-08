Sandrina do ‘Big Brother’ criticada por não respeitar distanciamento social em sessão de autógrafos

Sandrina do ‘Big Brother’ está no centro de uma polémica após ter organizado um evento no seu cabeleireiro para conhecer alguns fãs. A concorrente de Moura está a ser alvo de fortes críticas nas redes sociais por não ter respeitado o devido distanciamento social e as regras de prevenção à pandemia de covid-19 que assola o mundo.

No decorrer do evento, a jovem deu autógrafos e abraçou os fãs, como se pode ver no vídeo que partilhou nas redes sociais.

Perante a situação, alguns portugueses não hesitaram em criticar a asituação:"A ignorância é o pior vírus que um ser pode ter, enfim", "Vergonha. Com tantos problemas que passamos e ela aí a dar autógrafos a muita gente sem máscara", "Em vez de apagar os comentários devia era apagar este vídeo a mostrar tal irresponsabilidade" ou "Usar máscara é só para o estilo", são alguns dos comentários que se podem ler na legenda do vídeo.

Recorde-se que Sandrina ficou em sexto lugar no ‘Big Brother’.

