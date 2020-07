Sandrina do ‘Big Brother’ destroçada após passagem de avião: “Estou a sentir-me falsa”

Esta quarta-feira, dia 15 julho, alguns concorrentes do ‘Big Brother’ receberam um avião com uma mensagem de apoio dos fãs, algo que perturbou Sandrina.

"Suh DG Di Ana Noé sensatos q Twitter 4 Ever", podia ler-se na mensagem de apoio destinada a Soraia, Diogo, Ana Catharina e Noélia.

À conversa com Iury, Sandrina mostrou-se triste pelo facto do seu nome não aparecer no avião, tendo desatado a chorar.

Perante a tristeza da amiga, a instrutora de fitness tentou confortá-la. "Não te deixes afetar por mensagens do exterior que te possam excluir", disse. "Mas lá para fora parece-me que as pessoas estão a juntar eles os quatro e nós estamos a ser um pouco excluídos. É isso que eu sinto", acrescentou Iury.

A concorrente alentejana continuou a chorar e a certo momento afirmou: "Estou-me a sentir falsa".

Concorrente desfez-se em lágrimas por não receber mensagem de apoio.