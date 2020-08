Sandrina do 'Big Brother' diz que foi duramente criticada quando abandonou o programa

A ex-concorrente ainda quis esclarecer a associação a grupos formados dentro da casa mais vigiada do país, e garantiu que não pertencia a nenhum, após ter sido incluída num dos grupos que causou polémica e que acabou por deixar de cair nas graças dos espectadores, o grupo 'Kamikaze'.



"Tinha um grupo em que era neutra, que me dava bem com toda a gente. Podia ser amiga da Sónia ou do Pedro Alves e as pessoas começaram a dizer que eu era Kamikaze. Mas eu não era Kamikaze. Também me dava bem com o Diogo e a Ana", defendeu a ex-participante do formato.





Sandrina, que conquistou o sexto lugar na última edição do 'Big Brother', esteve esta terça-feira no programa 'A Tarde é Sua', na TVI., desabafou, em conversa com Fátima Lopes, garantindo que foram, ao referir-se a 'ataques' que sofreu nas mesmas., disse a jovem., garantiu Sandrina, que revelou mais uma vez o quanto lhe custou estar longe da mãe, de quem é muito ligada., continuou.