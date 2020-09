Sandrina do 'Big Brother' faz redução mamária: "Tirei um quilo de cada mama"

Sandrina Pratas, que conquistou o quinto lugar na última edição do 'Big Brother' decidiu submeter-se a uma cirurgia para reduzir o peito.A alentejana revelou que esta intervenção cirúrgica era um sonho que há muito desejava cumprir, pois o tamanho do peito sempre foi um problema na sua imagem, e até na saúde, pelas dores provocadas pelo tamanho desproporcional., desabafou à 'TVMais'.Foi na passada quarta-feira que a jovem de Moura concretizou o objetivo e mostrou-se feliz com o resultado alcançado., partilhou com os fãs através das redes sociais., adiantou à mesma publicação., disse., disse ainda.