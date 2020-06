Sandrina do 'Big Brother' preocupada com futuro dos 'Kamikaze'

12:02

Na gala do ‘Big Brother’, do último domingo, os portugueses tiveram a oportunidade de escolher dois concorrentes para serem nomeados. Pedro Alves e Angélica foram os concorrentes que os portugueses escolheram para irem a votos juntamente com Ana Catharina e Noélia, escolhidas pelos concorrentes da casa.

No final da gala, Sandrina, Sónia e os nomeados Pedro Alves e Angélica reuniram-se e a concorrente alentejana fez um reparo: "Estamos a ficar sem gente deste lado", afirmou referindo-se ao grupo intitulado ‘Kamikaze’.

"Não quero dizer nada mas estamos a ficar sem gente… Mas é verdade cada vez está mais", acrescentou de seguida.

Pedro Alves soltou uma gargalhada e respondeu de forma irónica: "Ahhh! Há grupos? Bom dia, Sandrina!"