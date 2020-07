Sandrina do ‘Big Brother’ radiante com mensagem de Ricardo Quaresma

Após confessar várias vezes na casa mais vigiada do país que é fã de Ricardo Quaresma, Sandrina foi surpreendida com uma mensagem do jogador de futebol na gala do último domingo.

A jovem de 22 anos foi surpreendida em direto com uma mensagem do jogador: "Olá Sandrina. Só para te mandar um beijo e dizer que tanto eu como a minha família adoramos-te. Diverte-te. Um grande beijo", afirmou o desportista.

A concorrente de Moura não conteve a alegria com a surpresa do jogador: "Eu sou mega fã dele", afirmou.

Recorde-se que o internacional português já tinha feito um vídeo com uma mensagem especial para a concorrente, exibido no ‘Você na TV’ em maio, porém Sandrina não chegou a ver a mensagem.



