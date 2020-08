Sandrina do 'Big Brother' recorda sofrimento que a levou a tentar o suicídio

Sandrina, que conquistou o sexto lugar na final do 'Big Brother', recordou durante a emissão desta sexta-feira do 'Você na TV' que já pensou suicidar-se.

Em conversa com Maria Botelho Moniz, a ex-concorrente recordou o dia em que decidiu acabar com a própria vida e admitiu que o que a 'travou' foi pensar o quanto a mãe ia sofrer com a sua morte, tal como já tinha falado ainda na casa mais vigiada do país durante o desafio 'Curva da vida'.





Sandrina admitiu ainda que a surpreendeu ter chegado à final do programa.