Sandrina do 'Big Brother' submete-se a nova cirurgia e está radiante com resultado

Sandrina Pratas saltou para as luzes da ribalta graças à participação no 'Big Brother', da TVI, e desde então tem concretizado vários sonhos. Além de ganhar o carinho do público, a jovem conseguiu fazer uma cirurgia para reduzir o peito e agora voltou a ir 'à faca'.Desta vez, a cabeleireira submeteu-se a uma rinoplastia para corrigir uma deformação no nariz resultante de um acidente.Agora, voltou à clínica de estética para remover o penso e emocionou-se com o resultado final do procedimento., disse de lágrimas nos olhos.Os admiradores de Sandrina não demoraram a reagir e felicitaram-na pela concretização de mais um sonho.