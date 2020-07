Sandrina irrita-se com Diogo do ‘Big Brother’: “Eu sei o que é passar fome”

Os ânimos voltaram a estar ao rubro na casa mais vigiada do país. A percentagem de aposta para o orçamento desta semana foi tema de discussão entre os concorrentes do 'Big Brother', sobretudo para Sandrina, que perdeu a cabeça com o líder da casa, Diogo.

"O meu pensamento está nos 50%, confesso. Visto que é o último desafio, só vamos precisar dos básicos…Então vamos apostar 50%", disse o líder da casa.

Depressa, o tema de conversa gerou uma discussão entre os concorrentes, perante a qual alguns não concordaram com a percentagem que o líder quis apostar, visto que anteriormente Diogo já tinha apostado 100% numa prova para conseguir doar alguns bens ao Banco Alimentar Contra a Fome.

Iury e Pedro Alves não concordaram com a percentagem que Diogo estipulou e manifestaram a sua opinião. "Vamos na linha de pensamento do desperdício, (…) a ideia de doar foi tão boa, porque não apostar?", questionou Iury.

Noélia defendeu o ponto de vista de Diogo, que pretende que os concorrentes dêem mais valor ao que têm. "O que o Diogo está a tentar fazer é educar no sentido de não haver tanto desperdício", afirmou a concorrente algarvia.

Sandrina acabou por levantar-se do sofá e exaltou-se. "Há pessoas a morrer à fome, nós podemos ajudar as pessoas. Eu já passei fome e sei o que é passar fome", disse, exaltada.

Perante as acusações, Diogo voltou a explicar que quer dar o exemplo de não desperdiçar comida, apostando apenas 50%, de modo a que a os concorrentes fiquem com menos bens alimentares durante a semana. "Vou manter a aposta para que possamos ter consciência daquilo que temos", afirmou.