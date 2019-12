Sanna Marin é a primeira-ministra mais jovem do mundo

Sanna Marin tem 34 anos e é a nova primeira-ministra da Finlândia

A finlandesa Sanna Marin, de 34 anos, torna-se esta terça-feira na mais jovem primeira-ministra do Mundo. A antiga ministra dos Transportes e Comunicações da Finlândia foi escolhida para liderar o Partido Social-Democrata e prepara-se para formar um governo em coligação com mais quatro partidos, todos eles liderados por mulheres. Duas delas têm apenas 32 anos.Natural de Helsínquia, Marin foi criada pela mãe e pela companheira desta. Foi a primeira pessoa da família a frequentar a universidade e trabalhou numa padaria quando era adolescente.Casada com Markus Räikköne, tem uma filha, Emma Amalia, de dois anos, e é muito ativa nas redes sociais. Além das fotos de festas, eventos sociais e férias, a nova primeira-ministra da Finlândia também partilha imagens da sua participação em paradas gay e a amamentar.