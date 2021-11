Santa Casa da Misericórdia na Golegã brinca com gravidez de Georgina Utentes recriara, a foto do anúncio que a modelo espanhola publicou com Cristiano Ronaldo.

Idosos da Santa Casa da Misericórdia recriam foto de Gio e CR7

Foto: Direitos Reservados

A Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga, Golegã, decidiu brincar com a nova gravidez de Georgina Rodríguez (vai ser mãe de gémeos) e recriar a foto do anúncio que a modelo espanhola publicou com Cristiano Ronaldo. Agora foi o Sr. Manuel que "não quis ficar atrás de Ronaldo". "Milagre dirão uns. Pontaria dizemos nós". "Gémeos? Fácil. Trigémeos!!!!" lê-se na legenda da foto.

