Santiago Lagoá afastado da TVI através de videochamada "Foram 3 minutos muito rápidos", revelou o apresentador no programa das tardes da SIC.

Santiago Lagoá

01:30

Santiago Lagoá revelou pela primeira vez os contornos do seu despedimento da TVI, em janeiro, depois de oito anos dedicados ao canal. O apresentador esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC e revelou que foi dispensado dos ecrãs através de uma videochamada, em apenas três minutos.



“Fui dispensado, e posso contestar a forma como foi feito, e foi violento, e não esperava… Não havia sinais. Foram 3 minutos muito rápidos, [disseram] que gostam muito de mim, mas comunicam que infelizmente não faço parto do projeto”, contou Lagoá, de 40 anos.

