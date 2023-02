Santiago Lagoá pede desculpas a grupo coral

Vimos por este meio informar os nossos amigos/as e seguidores que já obtivemos um pedido de desculpa pela parte da TVI e pelo apresentador Santiago Lagoá.

Aceitamos mas não esquecemos. Ficámos tristes por nos cortarem uma moda de 3 minutos. Enfim é o que temos. Continuaremos como sempre a cantar com a mesma vontade de promover a nossa terra e gentes. Viva o Alentejo!", escreveram na rede social.



Na mesma publicação, Santiago Lagoá voltou a apresentar desculpas. "Nunca foi minha intenção denegrir a vossa arte embora assim possa parecer. Em momento algum me iria referir de forma mal intencionada nem é esse o registo de que me caracteriza. Todas as artes devem ser elevadas e acarinhadas em especial quando estão numa plataforma que as permite chegar a todo o País", continuou.



O apresentador escreveu ainda: "a minha referência, embora infeliz confesso, era dirigida à minha colega e não ao vosso grupo, nunca o faria. Faltou-me o conhecimento que no momento em que falava o vosso grupo ainda atuava, algo a que não tinha conhecimento. Entendo que assim vos tenha parecido algo diferente e resta me apenas deixar aqui um sentido pedido de desculpas, desejando também que mantenham vivas as vossas tradições que muito engrandecem a cultura do nosso país e que eu muito admiro".



Santiago Lagoá deixou de ser apresentador do 'Somos Portugal', da TVI, em janeiro deste ano. Segundo vários meios de comunicação, o despedimento estaria alegadamente relacionado com uma queixa que a Entidade Reguladora de Comunicação (ERC) recebeu depois de um comentário que o apresentador fez a propósito da prestação do grupo coral Amigos do Rosário, em julho de 2022.Na queixa pode ler-se que os apresentadores "humilharam um grupo coral gozando e, inclusive, dizendo estar desafinado". Nesse dia, os apresentadores do programa das tarde de domingo do canal de Queluz de Baixo foram Mónica Sintra, Fanny Rodrigues e Santiago Lagoá.Na altura, o sucessido foi lamentado pelo grupo musical através de uma publicação no Facebook.