São José Correia está infetada com Covid-19 e pára novela da TVI

é a atriz da novela 'Bem Me Quer', da TVI, que está infetada com coronavírus, avança o site Flash.O caso, para já isolado, da atriz, de 46 anos, levou à suspensão da telenovela da estação de Queluz, cujas gravações estão suspensas desde a passada segunda-feira.Nessa altura, toda a equipa que participa na produção da estação foi sujeita a novos teste de despiste à Covid-19. Do núcleo de atores que contracena com São José Correia estão Pepê Rapazote ou Margarida Corceiro.São José Correia é uma doente de risco, depois de em 2017 ter enfrenato um cancro no baço, que a deixou bastante fragilizada.Agora, enfrenta uma nova batalha de saúde.Recorde-se que esta não é a primeira vez que uma novela pára por causa da Covid-19. Recentemente, também a novela 'Amar Demais' foi suspensa por causa do caso positivo de Madalena Brandão.O CM contactou São José Correia, que preferiu não fazer comentários sobre o assunto. "Estou bem. Para já não vou falar", limitou-se a dizer.