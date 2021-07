São José Correia nega que teve cancro no baço

São José Correia teve de ser operada de urgência à vesícula

Foto: Pedro Catarino

01:30

Carolina Marques Dias

São José Correia negou ter tido um cancro no baço, em 2016. Foi em conversa com Maria Cerqueira Gomes, este sábado no ‘Conta-me’ (TVI), que a atriz desmentiu a notícia de que teria tido uma doença oncológica e revelou que, na verdade, teve de ser operada de urgência por causa de um problema na vesícula que podia ter sido fatal se não tivesse sido detetado a tempo. “Eu tenho o meu baço. Se quiserem posso fazer uma radiografia”, começou por afirmar.









Segundo a atriz, a sua vesícula “descontrolou-se”. “O que tirei foi a minha vesícula, que não tem nada a ver com tumores”, garantiu a Maria Cerqueira Gomes. De forma a pôr fim ao rumor de que teria tido cancro, São José Correia recordou que teve de ser hospitalizada depois de ter ido a uma clínica.

“Essas notícias são terríveis. Não sei se surgiu por alguém me ter visto no hospital... Fui operada no São José de urgência. Na clínica, o médico disse-me: ‘Você tem de ir já para o hospital’, e eu disse: ‘Ok’. Fui de táxi para o hospital. E estava a morrer, sim. Mas não teve nada a ver com o baço ou com tumores”, garantiu.