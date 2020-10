São José Correia viveu dias de angústia e solidão por causa da Covid-19

Um resultado que a fez viver dias de angústia e incertezas, não fosse ela uma paciente de risco, depois de ter ultrapassado um cancro no baço, em 2017. No entanto, através de um comunicado, a atriz, de 46 anos, esclarece que já está livre do vírus e que tudo não passou de um susto., explicou num texto em que apelou aos fãs para estarem atentos e protegerem-se e aos mais vulneráveis.O caso de São José Correia gerou apreensão entre o elenco de ‘Bem Me Quer’, especialmente entre o núcleo que contracena diretamente com a atriz. Todos os testes ao elenco foram repetidos para garantir a segurança no regresso às gravações que, por precaução, estiveram paradas durante cerca de uma semana., diz uma fonte.