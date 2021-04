São José Lapa arrasa programa de Bruno Nogueira: "Graçola já muito batida"

"Mas não é um programa de humor, o tal do Nogueira… é uma coisinha", apontou na rede social Facebook.



Escatologia, sexo e umas tantas c********* são elementos primordiais de qualquer m****", sublinhou a veterana do Teatro.



Uma espectadora atenta da televisão portuguesa, São José Lapa destacou o que a deixou desagradada. "Querer agradar a uma minúscula fatia de espetadores com lóbi montado, graçola pós-modernaça já muito batida, velha e sem graça.Valha-nos o Ricardo Araújo Pereira e companhia!"





São José Correia critica 'Principio, Meio e Fim'





'Príncipio, Meio e Fim' estreou-se na liderança das audiências agarrando cerca de meio milhão de espectadores. O formato vai estar no ar até 16 de maio. Nuno Markl, Albano Jerónimo, Jessica Athayde e Nuno Lopes formam parte do elenco.



Os admiradores e amigos da atriz também entraram para o debate, mostrando-se divididos quanto ao formato.