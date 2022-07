São José Lapa para Pedro Abrunhosa: “Tu nunca tiveste voz”

01:30

Carolina Marques Dias

As declarações de Pedro Abrunhosa sobre Vladimir Putin continuam a dar que falar. Desta vez foi a atriz São José Lapa, de 71 anos, que recorreu às redes sociais para criticar o músico. “A minha voz não é a tua voz, Pedro Abrunhosa. Aliás, tu nunca tiveste voz. Quanto ao resto, bem podes dizer vitupérios nos teus concertos. Estou-me nas tintas se até as Pussy Riot já se tornaram pornográficas”, escreveu a atriz de ‘Quero é Viver’, da TVI.









Estas palavras de São José Lapa surgem depois do cantor ter dedicado a canção ‘Talvez F****’, de 1995, a Vladimir Putin no concerto que deu, no passado dia 2 de julho, em Águeda. Mostrando a sua revolta pela invasão da Ucrânia pela Rússia, Pedro Abrunhosa adaptou a música e pediu ao público que cantasse “Vladimir Putin, go f*** yourself” (“Putin, vai-te f****”, em português).

Após ter “recebido cartas de compatriotas russos zangados”, a Embaixada da Rússia emitiu um comunicado no qual dizia: “Nenhumas provocações ignóbeis ficarão sem resposta”, tendo-o acusado de ter dito “coisas grosseiras e inaceitáveis”. Pedro Abrunhosa acabou por pedir um “posicionamento do Governo português” em relação à “intimidação” que diz ter sofrido por parte da embaixada russa em Portugal. Vários artistas têm mostrado solidariedade com o músico.