"São meus e todos me chamam mamã”, revela Georgina sobre filhos de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Georgina Rodríguez é a mulher do momento. A companheira de Cristiano Ronaldo tem sido requisitada para inúmeros entrevistas e a família é um dos temas principais que aborda. "Nem eu nem o Cristiano consideramos que a Alana seja a minha única filha. Os quatro são meus e todos me chamam mamã", começou por contar ao ‘El País’.Alana é a única filha biológica de Georgina Rodríguez, fruto da relação com o jogador, mas o casal não faz diferenças entre os filhos. Para a modelo de 27 anos Cristianinho, de 11 anos, e Eva e Mateo, de quatro, são também seus filhos.Radiante com a vida ao lado do jogador português e com as oportunidades que tem tido, como gravar um ‘reality show’, conta que a falta de privacidade lhe custa. É por isso que tenta evitar aeroportos para proteção das crianças. "Quando vou com o Cristiano, as pessoas não veem mais nada além dele. Saltam para cima dele e não se importam que estejas com quatro filhos e carregada com malas. Levamos muitos empurrões." Acrescenta ainda que passa horas a falar com Cristiano sobre tudo, "dos filhos, dos treinos, de projetos, de negócios", mas nunca de futebol.