São Valentim: Eles esperam o cupido

15 fev 2021 • 12:53

Entre apresentadores, atores e cantores, são muitas as figuras públicas que se mantêm livres para amar e ainda não encontraram a cara-metade certa.É o caso da atriz, de 32 anos, que após terminar o namoro com, há cerca de dois anos, ainda não voltou a assumir uma relação amorosa. Solteira, continua a fazer suspirar muitos fãs que não resistem aos seus encantos. Também, de 42 anos, está livre para amar.fazem parte da lista de solteironas.A seta do cúpido não se enganou só com as mulheres, existem também alguns homens conhecidos aos quais o amor não tem trazido sorte. É o caso do galã José Fidalgo, Ângelo Rodrigues e João Baião.