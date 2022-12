Sapatos de 645 euros na tomada de posse de Alexandra Reis

Ex-Secretária de Estado do Tesouro é fã dos modelos do criador francês que tem casa em Portugal.

Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro saiu da administração da TAP em fevereiro deste ano. Tal como orevelou em primeira mão, recebeu 500 mil euros de indemnização por abandonar antecipadamente esse cargo.No dia 2 de dezembro, a ex-secretária de Estado de 48 anos, natural de Leiria, assumiu a função no Governo liderado por António Costa e houve um pormenor que saltou à vista: a sola vermelha característica dos sapatos luxuosos do designer francês Christian Louboutin, cujo preço é de 645 euros, segundo o site da marca. Com um vestido preto, o vermelho vibrante da sola dos ‘Miss Sab’, também de cor preta, chamaram à atenção.

Curiosamente, o famoso criador de sapatos é apaixonado por Portugal. Christian Louboutin tem casa em Melides, no Alentejo, uma aldeia que considera o seu refúgio criativo. Para além disso, o francês vai abrir um hotel na zona do Litoral alentejano na primavera de 2023, e que se irá chamar ‘Vermelho’, a cor da sola de todas as suas criações.