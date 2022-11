Sara Arfaoui é a jovem que ocupa o coração do alemão Gündogan

01:30

Miguel Azevedo

Foi no decorrer do ano passado que o alemão Ilkay Gündogan terminou a sua relação de longa data com a namorada Sila Sahin, e começou a ser visto com Sara Arfaoui.

Numa altura em que o seu treinador do Manchester City mantinha a aposta nele para o meio-campo, o médio investia num novo talento e na juventude para refrescar a sua vida pessoal (Sara é dez anos mais nova do que Sila). Os dois conheceram-se durante o Euro 2020 e nunca mais se largaram, tendo anunciado muito recentemente que estavam casados. Sara é filha de franceses, mudou-se para Itália em criança, mas esta quarta-feira irá defender as cores da Alemanha quando a seleção enfrentar o Japão. Sara estará nas bancadas e promete roubar as atenções.



Ilkay Gündogan



Aos 32 anos, é um futebolista alemão de origem turca (nasceu numa família de imigrantes) e uma das estrelas da seleção germânica. Atualmente joga no Manchester City, mas já passou por equipas como o Nuremberga ou o Borussia Dortmund. Estreou-se pela seleção alemã a 11 de outubro de 2011.