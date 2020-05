Sara Barradas abre o coração e fala sobre José Raposo: "Nunca tinha amado verdadeiramente"

Aviver uma das melhores fases da sua vida, tanto a nível profissional como pessoal,tem sido acusada de ter "comportamento de diva" nos bastidores da novela ‘Quer o Destino’, da TVI, o que supostamente terá gerado algum mal estar entre a atriz e os colegas. Uma acusação que a intérprete de Vitória desvaloriza. "F, disse a protagonista da novela, durante uma conversa com Fátima Lopes no programa ‘A Tarde é Sua’.A atriz, de 29 anos, adiantou que até tem um grupo no Whatsapp com os colegas da ficção, mostrando a cumplicidade que os une fora do ecrã. "Somos poucos e, também por isso, estamos mais próximos. Não há ali ovelhas negras", esclareceu, acrescentando que estes rumores não passam de "tolices".Mas não é só a vida profissional de Sara Barradas que é alvo de polémica. A diferença de idades entre a atriz e o companheiro, o ator José Raposo, de 57, tem sido alvo de críticas. Contudo, a verdade é que os dois estão juntos há mais de dez anos e mostram-se cada vez mais apaixonados, principalmente desde que Lua, a filha de um ano, de juntou à família. O amor do casal é tão especial que a atriz acredita que conheceu Raposo "numa vida passada".", começou por revelar. "Ainda não sei adjetivar. É um amor tudo. É um amor de há 27 anos. Nós sentimos desde o início que nos conhecemos de algum lado", desabafou, sem esconder mais uma vez a paixão e admiração pelo companheiro e pai da sua filha., confessou ainda a Vitória da novela da TVI.Sara Barradas e José Raposo tiveram a primeira filha em comum em março do ano passado, e não resistem a mostrar o crescimento da pequena Lua nas redes sociais., escreveu a atriz no Instagram, ao mesmo tempo que partilhou uma foto da filha a brincar.