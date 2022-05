Sara Barradas acredita na inocência da mãe presa

Felisbela Dias, mãe da atriz Sara Barradas, está a cumprir uma pena de sete anos de prisão por burla qualificada na Cadeia de Tires desde janeiro de 2021. A atriz quebrou o silêncio pela primeira vez sobre a condenação da mãe no programa ‘Conta-me’ (TVI). “Não tenho de perdoar a minha mãe, porque ela não fez nada de errado. E eu estou com ela até ao fim. Eu sei que ela está ali injustamente”, disse Sara, mostrando que acredita na inocência da progenitora.





Ao longo do último ano, Sara tem sido presença assídua no estabelecimento prisional para visitar a mãe. Além disso, faz questão de levar a filha, Lua, de três anos, a estar com a avó na prisão e acredita que este período “vai passar”.