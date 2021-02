Sara Barradas acusada de ser cúmplice das burlas da mãe: "Foi uma jogada entre elas"

Em tribunal, a mãe de Sara Barradas mostrou-se arrependida, afirmou sentir vergonha dos atos cometidos e disse que foram as dificuldades financeiras que a levaram a começar o esquema de burlas. Na altura, afirmou que ela e o marido não conseguiam suportar uma renda de 1300 euros, em Lisboa, e as despesas com as filhas, entre as quais uma menor, hoje com quatro anos.

Com a mãe, Felisbela Dias, a cumprir pena efetiva de sete anos na prisão de Tires por crimes de burla contra amigos e familiares, Sara Barradas vê agora o seu nome envolvido no caso.Um dos visados é Bruno Appolloni, filho da atriz Io Appolloni, e irmão do padrasto de Sara (por parte do pai), João Almeida, que também foi condenado pelos mesmos crimes.Bruno foi o maior lesado financeiramente, em cerca de 84 mil e 500 euros, e não tem dúvidas de que a atriz sabia dos crimes que a mãe praticou entre 2014 e 2017. "", revelou Bruno Appolloni, à 'TV Mais', acrescentando: "".O arquiteto explica que foi aliciado pelo irmão, João Almeida, a investir em imóveis que nunca chegaram a existir.", recorda.Bruno conta que também dias tias paternas e um primo seu também foram burlados com "".Felisbela Dias também lesou a própria filha, José Raposo e Maria João Abreu. No entanto, Sara Barradas nunca apresentou queixa em tribunal e alegou desconhecer os esquemas da mãe.