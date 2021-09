Sara Barradas: "As minhas escolhas pessoais sempre incomodaram”

Confirmada como uma das estrelas do elenco da próxima novela da TVI, ‘Quero é Viver’,decidiu aproveitar os últimos dias antes de mergulhar por completo no projeto e entregar-se de corpo e alma à nova personagem mudando de visual. Elegeu umas tranças longas, que dividiram opiniões.A companheira de José Raposo mostrou o novo corte de cabelo com orgulho nas redes sociais, mas recebeu muitas críticas. Chegou mesmo a ser[adoção de elementos específicos de outra cultura fora do seu contexto e significado específicos]. Revoltada, decidiu gritar revolta e esclarecer a polémica em que se viu envolvida.Este foi mais um episódio duro para atriz, que tem estado debaixo de pressão devido à prisão da mãe, Felisbela Dias, condenada sete anos de prisão por burla qualificada.Desde da prisão da mãe que Sara Barradas viu a sua vida levar uma volta de 180 graus. Além das novas exigências da gestão familiar - passou a estar responsável pela educação da irmã Íris, de cinco anos -, a jovem atriz tentou honrar os compromissos profissionais pela os quais tinha sido chamada, a peça ‘Perfeitos Desconhecidos’ e a novela ‘Festa é Festa’ (TVI), que teve de rejeitar, devido aos vários afazeres pessoais.Volvidos seis meses desde a readaptação da família, Sara mostra-se agora preparada para abraçar novos desafios, longe de mais polémicas.