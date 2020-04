Sara Barradas assume cansaço e aproveita isolamento para descansar

A carregar o vídeo ...

Sara Barradas mostra filha Lua a dar os primeiros passos

Tal como milhares de portugueses, Sara Barradadas, de 29 anos, cumpre os dias de isolamento em casa com o marido José Raposo e a filha Lua.A atriz que abraçou o desafio de protagonista na novela 'Quer o Destino', na TVI, revela aspectos positivos dos dias de confinamento pelo elevado nível de cansaço que sentia ao longo dos últimos meses., revelou a artista à 'TV Mais'.Apesar de se mostrar satisfeta com os desafios propostos, Sara assume o excesso de trabalho nos últimos meses uma vez que integrou o elenco da novela da TVI seis meses após ter sido mãe da pequena Lua e ainda conciliava a sua agenda profissional com uma revista no teatro.Recorde-se que Sara Barradas e José Raposo estão juntos há cerca de dez anos e são pais de Lua que completou um ano de vida em março.