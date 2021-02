Sara Barradas atacada em todas as frentes por causa da mãe Familiares de José Raposo e até a atriz Io Appolloni viram-se contra a atriz.

Sara Barradas atacada em todas as frentes por causa da mãe

18:49

Rute Lourenço

As burlas que a mãe, Felisbela Dias, levou a cabo durante anos e que lesaram várias pessoas, entre as quais algumas caras conhecidas, deixaram Sara Barradas numa posição bastante fragilizada e os efeitos da condenação da mãe já se começaram a fazer sentir. Segundo a ‘Vidas’ apurou, há várias pessoas, entre as quais familiares de José Raposo, que estão contra a postura da atriz, que se manteve incondicionalmente ao lado da progenitora.

Entre as vozes que se insurgiram publicamente contra a mulher de José Raposo está Io Appolloni, cujo filho foi burlado pela mãe de Sara e pelo padrasto desta. A atriz não poupa críticas à colega e faz graves acusações. "Quero denunciar a história de um irmão [filho de Io Appolloni é irmão, pela parte do pai, do marido de Felisbela] que vigarizou outro e, depois, a de uma filha que defende uma mãe burlona. Se tivesse uma mãe assim, cuspia na cara dela. Não sou estúpida: se esta filha está a defender a mãe, é porque algum interesse tem..."

Segundo a ‘Vidas’ apurou, Sara tem sofrido em silêncio com os ataques de que é alvo, procurando forças no companheiro.



Maria João Abreu move processo e denuncia burlas

Maria João Abreu foi uma das responsáveis por o caso de Felisbela Dias ter chegado aos tribunais. A atriz foi burlada, depois de ter dado milhares de euros como sinal de uma casa em Sesimbra, cujo negócio nunca se chegou a concretizar. Ao ficar sem o dinheiro, sentiu-se enganada e apresentou queixa contra Felisbela.

Mais sobre

artigos relacionados