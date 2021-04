Sara Barradas com casamento em crise após prisão da mãe

Sara Barradas tem estado a viver dias difíceis. Ao ver a mãe, Felisbela Dias, condenada a sete anos de prisão por burla, a atriz mudou toda a sua vida para a ajudar. Uma decisão que teve um impacto negativo no seu casamento com José Raposo. Segundo a 'Nova Gente', o facto das duas irmãs da atriz se terem mudado para casa do casal fez com que o relacionamento iniciasse uma fase tremida., contou uma fonte próxima do casal à publicação.Felisbela Dias enganou amigos e familiares ao fazê-los avaçar com verbas para a compra de casas a preços mais baixos do valor de mercado, dizendo ter acesso a negócios imobiliários. Os lesados só percebiam que tinham sido enganados depois de transferirem o dinheiro para a conta da mãe da atriz. Maria João Abreu, ex-mulher de José Raposo, foi uma das vítimas do golpe de Felisbela., garante.Embora a relação não esteja a passar a melhor fase, a publicação semanal garante que o casal não está à beira do divórcio.", finaliza a mesma fonte.Depois de saber da prisão da mãe, Sara Barradas pediu para abandonar a novela 'Festa é Festa' , na TVI, onde teria um papel de destaque.