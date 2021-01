Sara Barradas defende mãe condenada a prisão por burlas: "Não quero insinuações"

01:30

Sara Barradas quebrou o silêncio sobre a polémica em torno da mãe, Felisbela Dias, que foi condenada a uma pena efetiva de sete anos de prisão por burlar vários familiares e amigos, entre 2014 e 2017, através de um esquema relacionado com negócios imobiliários e carros de luxo. A atriz recorreu às redes sociais, esta sexta-feira, para partilhar uma citação do poeta Carlos Drummond de Andrade, mostrando que, apesar de tudo, continua ao lado da família. "Eu não quero palavras e nem insinuações, porque palavras se vão ao vento, e insinuações se acaba com o tempo", pode ler-se. A artista de 30 anos lembrou ainda os seguidores que a sua conta de Instagram foi pirateada em outubro, dando a entender que esse é um dos motivos por que não tem fotografias recentes com a mãe. "Passei só para lembrar que a minha conta de Instagram foi ‘hackeada’ no passado mês de outubro. Nessa altura perdi mais de 300 fotografias/publicações dos últimos anos", escreveu.Os crimes de burla, que contaram com a ajuda do marido, João de Almeida, só terminaram quando o caso foi denunciado à Polícia Judiciária. Depois de terem sido condenados, Felisbela e o companheiro recorreram da sentença e aguardam agora por uma nova decisão em liberdade. Caso a mãe seja condenada a cumprir pena de prisão efetiva, Sara poderá ter de tomar conta das irmãs mais novas: Bárbara e Íris.Numa fase particularmente difícil da sua vida, Sara Barradas tem brindado os seguidores com imagens que retratam a cumplicidade com a filha Lua, que completa dois anos em maio. A atriz procura refúgio na bebé e no marido, José Raposo, os seus dois grandes pilares.A atriz mantém uma relação cúmplice com a mãe. Os laços entre as duas fortaleceram-se ainda mais depois de Sara ter cortado relações com o pai, António, por este não aceitar a união com o ator José Raposo, 27 anos mais velho. Por seu lado, Felisbela esteve sempre ao lado da filha em todos os momentos.