Sara Barradas deixa tudo para ajudar a mãe

Sara Barradas e a mãe, Felisbela Dias

03 abr 2021 • 17:40

É um período delicado queenfrenta com coragem e determinação. Desde que a mãe, Felisbela Dias, foi presa por burlas qualificadas, que os dias da atriz mudaram e as responsabilidades aumentaram, e muito. A atriz passou a ter ao seu cuidado as irmãs mais novas e também de se deslocar frequentemente à cadeia de Tires, onde a mãe cumpre pena, para as visitas semanais e garantir que nada lhe falte.Uma mudança de vida que Sara está a tentar encarar com normalidade e à qual está a dar prioridade. Tanto que a atriz já fez saber à TVI que, para já, não está disponível para se juntar a projetos que exijam uma grande carga horária., diz uma fonte, acrescentando que a atriz já tinha acordado ser protagonista da nova telenovela ‘Festa é Festa’, mas a prisão da mãe veio alterar os planos.Numa fase complicada, Sara apoia-se na família e principalmente no marido, José Raposo, que é o seu principal pilar e nunca deixou de estar ao seu lado durante os últimos meses, que se têm revelado bastante complicados.