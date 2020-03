Sara Barradas e José Raposo já pensam em ter mais um filho

Sara Barradas e José Raposo foram pais há 11 meses, de Lua. A primeira filha em comum do casal completa um ano dia 30 de março e a atriz admite estar encantada com a maternidade. ", contou na apresentação da novela 'Quer o Destino' da qual é protagonista.Questionada se pretende dar um irmão a Lua, a atriz não esconde o desejo. "Sara Barradas integra o elenco da nova novela da TVI, que estreia dia 23 de março, e, por isso, não tem passado muito tempo com a filha. Como José Raposo já está começou a gravar a quarta temporada de 'Golpe de Sorte', o casal optou por colocar a menina numa creche. ", explicou.Sara Barradas contou, ainda, que a filha é muito parecida consigo. ", riu-se.Recorde-se de que Sara Barradas e José Raposo estão casados desde 2011.