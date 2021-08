Sara Barradas esclarece polémica sobre novo visual

06:00

O novo visual de Sara Barradas dividiu opiniões e causou polémica nas redes sociais. A atriz trocou os cabelos encaracolados por tranças e foi acusada de apropriação cultural - adoção de elementos específicos de outra cultura fora do seu contexto e significado específicos - pelos seguidores, que a criticaram em massa.









Após o ataque, a companheira de José Raposo apagou algumas das imagens em que mostrava o novo penteado e desativou os comentários. A seguir gravou um vídeo a esclarecer a situação. “Não sou de alimentar discursos de ódio. As minhas escolhas pessoais sempre incomodaram muita gente. Para quem não sabe, eu trancei o cabelo pela centésima vez na minha vida. Agora, sei que isso incomoda muita gente o facto de fazer tranças no meu cabelo. Sei que há sempre quem ache que a minha cor de pele não é merecedora de tal penteado, pela sua origem e significado, mas eu sei o significado e origem das tranças e também sei o que é apropriação cultural.”

A polémica subiu de tom com uma publicação da atriz com o novo penteado, referindo-se a este como “esfregona”. Os ataques voltaram em força e Sara não se ficou. “Quem me conhece sabe que eu sempre brinquei com o meu cabelo. Sempre o fiz por ter o cabelo volumoso. Foi uma coincidência infeliz e por isso peço desculpa a quem se sentiu ofendido.”