Sara Barradas faz revelações íntimas de José Raposo

José Raposo celebra esta sexta-feira, dia 3, o seu 60º aniversário.A sua companheira, Sara Barradas, de 32 anos, não deixou a data passar em branco e fez uma dedicatória única, recheada de curiosidades sobre um dos autores com mais reconhecimento em Portugal.Na publicação do Instagram é possível ler:Relembre-se que José Raposo e Sara Barradas têm uma filha em comum, Lua, de 3 anos. Do seu primeiro casamento com Maria João Abreu, o ator tem mais dois filhos Miguel, de 36, e Ricardo Raposo, de 30.