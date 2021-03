Sara Barradas fora de novela no meio de crise familiar

A vida de Sara Barradas, de 30 anos, volta a sofrer um novo revés, desta vez no campo profissional.Os detalhes do afastamento do projeto estão até agora fechados a sete chaves. O certo é que este ‘desaparecimento’ não passou despercebido a ninguém. A ‘Vidas’ contactou a agência que representa a atriz a fim de perceber os motivos por trás da situação, mas não obteve qualquer resposta até ao fecho da edição.Na nova trama da estação de Queluz de Baixo, a mulher de José Raposo ia dividir protagonismo com o ator Pedro Teixeira, que se mantém no projeto. Quanto ao papel idealizado para Sara, passou para as mãos de outra atriz.O ano de 2021 começou da pior forma para SO casal montou um esquema de acesso privilegiado a negócios vantajosos no ramo imobiliário, aliciando as pessoas a pagar quantias a título de sinal dos referidos imóveis.Entre as vítimas estão Sara Barradas, José Raposo, Maria João Abreu e o marido, João Soares, e outras caras conhecidas. Atualmente, a progenitora da atriz encontra-se a cumprir uma pena de sete anos de prisão efetiva no Estabelecimento Prisional de Tires. O companheiro está detido no Estabelecimento Prisional de Lisboa.O único apoio da atriz é a avó Amélia Dias, que se mantém atenta ao bem-estar das netas.