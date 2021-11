Sara Barradas impedida de viajar com comitiva da TVI devido à Covid-19

01:30

Carolina Cunha

Sara Barradas ficou em terra, na última segunda-feira, e não conseguiu embarcar com destino a Nova Iorque. A protagonista de ‘Quer o Destino’, nomeada para os Internacional Emmy Awards, que se realizaram na madrugada de segunda para terça-feira, foi impedida de se juntar ao resto da comitiva da novela da TVI nos EUA ao ser ‘barrada’ na porta de embarque em Lisboa. Tudo porque não tem as duas doses da vacina contra a Covid-19 (por ter tido o vírus no início de 2021), um requisito obrigatório para entrar em território norte-americano.









“Na porta de embarque um senhor da TAP disse-me que os EUA não deixavam entrar ninguém que não tivesse as duas doses da vacina, mesmo já tendo tido Covid. É o meu caso. Tive Covid no início do ano, e quando fui levar a vacina foi-me dito que obteria o certificado apenas com uma toma”, revelou a artista. Sara acrescentou que se preparava para viajar com “certificado, um teste PCR, uma declaração do médico, o visto e passaporte”, mas estes documentos de nada valeram.

A indignação tomou conta da atriz, que, no aeroporto, foi obrigada a despedir-se do colega Filipe Vargas, que seguiu viagem. A mulher de José Raposo foi apanhar o avião já maquilhada e penteada uma vez que o voo aterrava nos EUA apenas meia hora antes do evento. “Provavelmente, não tinha de acontecer... A vida adora tirar-me o tapete.”





Em Nova Iorque, horas depois, ‘Quer o Destino’ perdeu o Emmy de Melhor Telenovela para a produção chinesa ‘The Song of Glory’.



Isaac Alfaiate foi outra das baixas do elenco de ‘Quer o Destino’ em Nova Iorque. Devido a uma gastroenterite, o ator ficou em Lisboa e não embarcou para os EUA. O artista, que esteve até à última hora para voar, informou a TVI no sábado de manhã que não teria condições para fazer a viagem e, nas redes sociais, lamentou a impossibilidade de assistir à gala.