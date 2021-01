Sara Barradas justifica porque não tem fotos recentes com a mãe após escândalo de burlas

A atriz enfrenta um dos piores momentos pessoais com o esquema fraudulento da progenitora e, esta sexta-feira, partilhou uma citação de Carlos Drummond de Andrade, mostrando que, apesar de tudo, continua ao lado da família., pode ler-se. Já nos stories (publicações instantâneas) da sua conta de Instagram, a artista relembrou os seguidores que a sua conta foi 'hackeada' em outubro, dando a entender que esse é um dos motivos de não ter fotografias recentes com a mãe:Numa fase particularmente difícil, a atriz refugia-se na filha,, de um ano, e no marido,, os seus grandes pilares.Além dos familiares de João de Almeida, Felisbela Dias lesou algumas figuras públicas, entre elas, o próprio genro, o ator José Raposo, o que causou um grande mal-estar no seio familiar. A atrize a fadistatambém foram vítimas da burla qualificada.