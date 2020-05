Sara Barradas mostra alegria no trabalho após rumores de mal-estar com colegas

Após dois meses em casa, Sara Barradas já regressou ao trabalho, na novela 'Quer o Destino', da TVI, da qual é protagonista, e revelou que não podia estar mais entusiasmada por estar junto dos colegas.Esta quarta-feira, a atriz publicou uma fotografia ao lado de Inês Herédia e Filipe Vargas, em que não esconde o sorriso pelo momento.Com esta imagem, Sara contraria as notícias recentes de um clima de mal-estar na novela, com colegas, alegadamente, a acusarem-na de ter comportamentos de diva Perante as especulações, a companheira de José Raposo viu-se obrigada a reagir.