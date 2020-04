Sara Barradas mostra crescimento da filha em comum com José Raposo: "Pôs-se em pé sozinha"

A carregar o vídeo ...

Sara Barradas e José Raposo encantados com filha bebé a levantar-se pela primeira vez

Sara Barradas e José Raposo mostram-se cada vez mais 'derretidos' pelo crescimento da filha em comum, Lua, que nasceu em março do ano passado.A atriz, que tem aproveitado o isolamento social para descansar das gravações da novela 'Quer o Destino', na TVI, onde é protagonista , não resiste a partilhar momentos familiares durante a quarentena, através das redes sociais.Desta vez, a artista mostrou a menina a colocar-se de pé pela primeira vez, dando a entender que já não deve faltar muito mais tempo até a pequena Lua começar a dar os primeiros passos. Recentemente,, escreveu Sara Barradas na legenda da publicação onde partilha um vídeo do momento. Após a bebé se levantar, o casal reage com orgulho, batendo palmas.







