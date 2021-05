Sara Barradas mostra família unida após pesadelo

10:24

Os últimos meses foram marcados por momentos de grande dor e tensão para, que viu a sua mãe,, ser detida, na prisão de Tires, onde se encontra a cumprir pena efetiva devido a crimes de burla. Uma detenção que afetou toda a família e que obrigou a atriz a intervir e a assumir as rédeas da gestão familiar, com a avó e a irmã mais nova atualmente a seu cargo.Contudo, apesar dos momentos críticos,O casal está mais unido do que nunca e José Raposo, pai da filha em comum, Lua, tem sido o seu principal pilar e apoio para superar o desgosto de ver a mãe presa. Ao longo dos últimos meses, Sara e José optaram por manter o silêncio sobre a prisão da progenitora.Apesar do desgaste pessoal, Sara Barradas está de volta ao trabalho com uma nova peça de teatro, ‘Perfeitos Desconhecidos’. Os palcos têm sido encarados como uma lufada de ar fresco para a atriz, que divide a sua rotina entre a profissão e a família. No que diz respeito à televisão, Sara optou por abandonar o elenco da nova novela ‘Festa é Festa’ (TVI).