Sara Barradas: “O intuito era extorquir dinheiro”

Sara Barradas está incontactável há vários dias nas redes sociais

01:30

Vânia Nunes

Sara Barradas já conseguiu recuperar a sua conta de Instagram, depois de ter sido alvo de um ataque informático. De novo em contacto com os seguidores, ao fim de nove dias, a atriz de 29 anos explicou o que aconteceu."Recebi uma mensagem privada, supostamente vinda do próprio Instagram, uma vez que a conta era certificada. A mensagem dizia que ia perder a certificação da minha página (símbolo azul) se não respondesse a algumas questões e não mudasse a password por segurança", começou por contar. "Visto agora, com a devida distância, parece só estúpido eu ter caído em tal esparrela, mas no momento não pensei assim e, infelizmente, não fui só eu. Aconteceu o mesmo a vários colegas meus, atores, e o intuito era extorquir dinheiro".Sara contou que expôs a situação para evitar que mais pessoas caíam no esquema. "Não abram mensagens duvidosas (...), não cliquem em links nenhuns e, acima de tudo, não mudem as senhas, não forneçam os vossos dados!"Fernanda Serrano foi outro dos rostos da televisão a perderem o acesso à sua conta de Instagram há mais de uma semana. Até ao fecho desta edição, o perfil da atriz continuava sem conteúdos. A Andreia Dinis aconteceu o mesmo, mas a situação ficou, entretanto, resolvida. "Ficou com a minha página, mudou a password e o nome da página e, cerca de cinco minutos depois, recebo uma mensagem a pedir um ‘resgate’. Essa pessoa tentou chantagear-me", contou. Joana Solnado foi outra das vítimas deste ataque de piratas informáticos.