Sara Barradas obrigada a deixar novela para apoiar a família após prisão da mãe

Na nova trama da estação de Queluz de Baixo, a mulher de José Raposo ia dividir protagonismo com o ator Pedro Teixeira, que se mantém no projeto. Quanto ao papel idealizado para Sara, passou para as mãos de Marta Andrino.





A vida de Sara Barradas deu uma volta de 180 graus depois da prisão da mãe, Felisbela Dias, e do padrasto, João de Almeida, condenados pelos crimes de burla qualificada, no ano passado. A atrizPor isso, viu-se obrigada a desistir dos seus projetos profissionais.Sara estava escalada para integrar o elenco da novela da TVI 'Festa é Festa', no entanto, acabou por pedir à direção para ser afastada., revelou uma fonte ligada à novela à revista 'TV7 Dias'.Com esta reviravolta, Sara fará apenas uma pequena participação na trama. "", avança a mesma publicação.Em todo o processo, a atriz tem contado com o apoio incondicional do marido, José Raposo, com quem tem uma filha, Lua, de um ano.