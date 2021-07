Sara Barradas passa a ser a responsável legal pela irmã

06 jul 2021 • 11:11

Com a detenção da progenitora, assim como do padrasto, a atriz, de 30 anos, assumiu os comandos da família e o papel de mãe perante as duas irmãs, principalmente a mais nova, Íris, que tem apenas 5 anos.Porque a detenção da mãe se prevê longa, a mulher de José Raposo já deu entrada com um pedido no Tribunal de Família e Menores de Mafra para assumir o papel de tutora da criança, de forma a poder assumir as rédeas da sua educação.Com um núcleo mais alargado, a atriz enfrentou ainda alguns problemas na relação com o marido, José Raposo, que se ressentiu com todas estas mudanças repentinas.