Sara Barradas posa em lingerie e marido elogia Atriz de 32 anos despiu-se para as câmaras.

Sara Barradas

01:30

Este ano, assim como no anterior, Sara Barradas não foi vista no aniversário da sogra (mãe de José Raposo), o que deu origem a algumas especulações de que o casal poderia estar chateado. Mas ao que parece, tudo não passou de um ‘falso alarme’, visto que Raposo, de 60 anos, foi dos primeiros a reagir à mais recente publicação da mulher, de 32, em que esta surge na cama, muito sensual, com uma lingerie preta.



“Nada vi de mais belo”, escreveu o ator na caixa de comentários. A ele seguiram-se muitos mais elogios à beleza da atriz.

