Sara Barradas regressa às novelas após pesadelo familiar

Depois da tempestade vem a bonança eDepois de ter vivido um autêntico pesadelo com a prisão da mãe Felisbela Dias - que cumpre uma pena efetiva de prisão de sete anos por crimes de burla qualificada -,Sara é uma das protagonistas da próxima trama da estação, que reúne ainda Fernanda Serrano, Joana Seixas e Rita Pereira, além de São José Lapa e Liliana Santos. A novela, que ainda não tem nome escolhido, está a ser adaptada por Helena Amaral, tem como base a chilena ‘Casa de Muñecos’, que foi exibida entre 2018 e 2019.Sara Barradas está afastada da ficção nacional desde a prisão da progenitora. A última novela que participou foi ‘Quer o Destino’, na qual assumiu o papel de protagonista poucos meses após ter sido mãe de Lua. Ainda assim, tem estado ativa nos palcos com a peça ‘Perfeitos Desconhecidos’.Ao longo dos últimos meses, a artista tem estado focada em resolver as questões familiares em que se viu envolvida após a prisão da mãe. A guarda da irmã mais nova ficou à sua responsabilidade e a atriz foi obrigada a reformular as suas rotinas familiares com o marido, José Raposo, e a filha, Lua.Também a sua relação amorosa se ressentiu nos últimos meses. Além da detenção da mãe, a morte de Maria João Abreu, ex-mulher de José Raposo, abalou a relação. Contudo,O mês de agosto será dedicado à família mais próxima para repor energias antes de abraçar os novos projetos profissionais já no início de setembro com o começo das gravações. A atriz quer aproveitar ao máximo os momentos com a filha Lua, que está prestes a completar três anos.