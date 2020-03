Sara Barradas rejeitada por colegas em nova novela

Sara Barradas

Sara Barradas é a protagonista da nova telenovela da TVI ‘Quer o Destino’, que estreou esta segunda-feira. Apesar de estar muito entusiasmada com o projeto, a atriz tem sofrido alguma rejeição por parte do elenco.



De acordo com a revista ‘Top’, o mal-estar marcou os últimos tempos de gravações da trama - agora suspensas devido ao coronavírus -, com Sara a ser "posta de parte". Segundo a publicação, há muitas atrizes que têm evitado Sara Barradas, que regressa às novelas após ter sido mãe pela primeira vez.

A atriz, de 29 anos, recorde-se, foi mãe de Lua há cerca de um ano. A bebé é fruto do relacionamento que Sara vive com José Raposo, de 57 anos. O casal vive uma fase feliz com a família a aumentar.