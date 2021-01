Sara Barradas sofre pela mãe e irmãs

11:50

Se por um lado teme pela saúde da mãe, de 48 anos, num meio hostil como uma prisão, onde os casos de Covid-19 se multiplicam, por outro teve de readaptar as rotinas familiares para cuidar das duas irmãs mais novas [de 23 e de 5 anos] e também da avó materna, que se encontrava aos cuidados da progenitora e perdeu o seu principal suporte.Apesar das dificuldades, a ‘Vidas’ sabe que a atriz não virou a cara à luta e se mostra determinada a manter a família unida, apesar de todas as adversidades.", diz uma fonte.Com uma diferença de apenas 18 anos da mãe, Sara Barradas sempre manteve uma relação muito cúmplice com Felisbela Dias e foi um dos pilares na altura em que esta decidiu separar-se do seu pai, com quem vivia uma relação de conflito e marcada pela violência.Entre os mais próximos, todos salientam a extrema maturidade de Sara e o marido da atriz, José Raposo, de 57 anos, afirmou mesmo que a companheira, de 30, é muito mais adulta do que ele. Uma serenidade importante para que consiga enfrentar agora a delicada situação familiar.