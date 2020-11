Sara Barradas: "Um filho é a prova de fogo para os casais"

Com o fim das gravações de ‘Quer o Destino’, da TVI, Sara Barradas vai gozar um período de férias e compensar o companheiro, José Raposo, e a filha, Lua, de um ano, das suas ausências nos últimos tempos.", confidenciou.Recentemente, a atriz de 30 anos afirmou que a chegada da filha mudou radicalmente a relação com o companheiro, de 57.c", admitiu, reforçando, no entanto, que aos poucos tem conseguido voltar à normalidade.".Sara Barradas também assume que a pandemia a veio prejudicar emocionalmente, no entanto, já está "mais tranquila". "Antes desinfetava tudo, as compras, as chaves do carro. Agora comecei a perceber que não é tanto por aí".