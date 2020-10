Sara Barradas vive situação constrangedora após pensarem que José Raposo era seu pai

asneiritas

Sara Barradas, de 29 anos, esteve a responder às perguntas do 'À Cara Podre', da RFM, e contou um episódio constrangedor que viveu a propósito do seu romance com José Raposo, de 57.", questionaram.", começou por partilhar.Entretanto, Sara foi à casa de banho e o empregado disse-lhe que não devia beijar um homem com idade para ser seu pai."Começou a dar-me uma grande lição de moral e eu só lhe disse: mas o que é que o senhor tem a ver com isso?", concluiu.