Sara Barradas volta aos palcos após drama familiar

Sara Barradas começa, aos poucos, a adaptar a sua vida às novas rotinas, depois de a mãe, Felisbela Dias, ter sido presa por burlas, e já conseguiu organizar os seus dias para voltar ao trabalho.



Na última quinta-feira, a atriz, de 30 anos, estreou a peça ‘Perfeitos Desconhecidos’, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e revelou que está a encarar com coragem as mudanças na sua vida. Para a apoiar neste passo importante teve a seu lado o marido, José Raposo, que, ao marcar presença no teatro, deitou por terra os rumores de separação, que assolavam o casal nos últimos tempos. “A Sara é superprofissional e seguidora dos caminhos que trilha”, começou por elogiar, deixando ainda no ar que o regresso à televisão também pode acontecer em breve.



Feliz, Raposo revelou ainda estar encantado com a fase em que se encontra a filha de ambos, Lua, de dois anos. “A Lua está linda e maravilhosa. Junta palavras, tenta construir frases, é muito engraçado. É linda, é a minha paixão.”





Os dias difíceis de Sara



Sara Barradas tem vivido dias dramáticos desde que a mãe foi condenada a cumprir sete anos de prisão na Cadeia de Tires, devido a um esquema de burlas que atingiu, inclusivamente, familiares e amigos de José Raposo. Com a mãe presa, a atriz ficou responsável pelas duas irmãs, a mais nova de apenas quatro anos, e ainda pela avó.



Semanalmente, vai ao estabelecimento prisional para as visitas a Felisbela e também para lhe entregar bens de primeira necessidade. Com uma nova dinâmica familiar, correram rumores de que o casamento com José Raposo se estava a ressentir e que o casal estaria à beira do divórcio. No entanto, ao marcar presença na estreia da peça da amada, o ator mostrou que, à semelhança do que sempre aconteceu, se mantém incondicionalmente ao lado da mulher e que os dois estão a enfrentar juntos esta fase difícil da vida.





Recorde-se que, devido à prisão da mãe, Sara Barradas acabou por perder o papel de protagonista na nova novela da TVI ‘Festa é Festa’, uma vez que a elevada exigência das gravações era incompatível com a sua nova rotina familiar.